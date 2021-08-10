İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2- 8 Ağustos'ta kent genelinde 18 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 100 bin 200 doldurulmuş makaron,14 milyon 780 bin makaron, bin 746 kaçak sigara, 11 kilo tütün, bin 280 puro, 16 şişe sahte içki, 2 bin 72 litre etil alkol, 2 bin 27 sahte içki etiketi, 38 sikke, 6 tarihi eser, 8 cep telefonu, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt, 41 elektronik emtia ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Merve Çoban Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:55:38. #1.15#

title