İzmir'de 2 milyon 420 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
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İzmir'de 2 milyon 420 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

İzmir'de 2 milyon 420 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, 2 milyon 420 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, 2 milyon 420 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, ilçeye bağlı Kuyumcu Ovası mevkiinde bir araçtan şüpheli yük indirilip bindirildiği şeklinde ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, aracın bulunduğu yere intikal etti. Şoför M.Ç. isimli kişiyi sorgulayan ekipler, kutular halinde sigara içiminde kullanılan makaronları fark etti. Bandrolsüz olduğu tespit edilen 2 milyon 420 bin adet makaron el konuldu. M.Ç hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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