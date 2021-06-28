İzmir'de 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de son bir haftada kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir'de son bir haftada kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 21-27 Haziran tarihleri arasında 5 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 600 doldurulmuş makaron, 40 bin 400 makaron, 359 kilogram tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 adet sikke/tarihi eser, 19 bin 275 adet çeşitli türde kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca ve 3 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olduğu belirtilirken, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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