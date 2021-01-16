İzmir'de 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
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İzmir'de 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

16.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:29
İzmir'de 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

İZMİR'de, evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

İZMİR'de, evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nihat K. dün gece hayatını kaybetti.

Evinde dün içki içen Ergün İ. de görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle aynı hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergün İ. de yaşamını yitirdi 

Sahte içkiden öldükleri değerlendirilen Nihat K. ve Ergün İ.'nin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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