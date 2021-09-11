İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu - Haberler
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İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Bu sırada, atölye yakınındaki 3 katlı apartman ise alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede soğutma çalışmaları sürerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

İzmir'de 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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