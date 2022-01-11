İzmir'de doktoru darbeden 2 şüpheli gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de doktoru darbeden 2 şüpheli gözaltında

İzmir'de doktoru darbeden 2 şüpheli gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak ile hasta yakını olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, Doç. Dr. Durak'ı darbetti. Şiddete maruz kalan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konunun adli boyutunun takip edildiğini bildirdi. - İZMİR

İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı

İzmir'i karıştıran skandalda yeni gelişme! Kantincinin 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı

 Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

 8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Kafa derisi soyuldu, durumu ağır

8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Kafa derisi soyuldu, durumu ağır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title