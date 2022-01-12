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İzmir'de 2. Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor

İzmir'de 2. Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ikinci kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği İzmir'in 30 ilçesinde çocukların ara tatilini renklendirecek.

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ikinci kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği İzmir'in 30 ilçesinde çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlik kapsamında "Küçük Ayak" ve "6 Süper Kahraman" adlı animasyon filmleri ücretsiz gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "çocuk dostu kent" vizyonu doğrultusunda başlatılan Çocuk Filmleri Şenliği'nin ikincisi 24 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Çocukların ara tatilinde karne hediyesi olarak planlanan şenlik kapsamında Kiraz'dan Torbalı'ya Beydağ'dan Bayındır'a İzmir'in 30 ilçesinde film gösterimi yapılacak.

Şenlik kapsamında 2018 yapımı 'Küçük Ayak' ve 2014 yapımı '6 Süper Kahraman' adlı animasyon filmleri gösterilecek. Filmler 12.00 ve 14.30 saatlerinde iki seans olarak izlenebilecek. İlçe ilçe gösterim tarihleri "kultursanat.izmir.bel.tr" ve "www.izmir.art" adreslerinden yayınlanacak. - İZMİR

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