İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildiİZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda, 2 bin 500 litre sahte dezenfekten ele geçirildi.

İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda, 2 bin 500 litre sahte dezenfekten ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde, sahte dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, tank içerisinde 2 bin 500 litre sahte dezenfektan, 20 bin çeşitli dezenfektan markalarına ait etiket ve çeşitli ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirdi. Olayla ilgili olarak U.D. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA