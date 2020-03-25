İzmir'de 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
25.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA