İzmir'de 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
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Menderes, İzmir, Güncel

İzmir'de 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

25.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
İzmir'de 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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