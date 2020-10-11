İzmir'de 2,5 milyon TL zimmete 11 gözaltı
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İzmir'de 2,5 milyon TL zimmete 11 gözaltı

11.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:37
İzmir'de 2,5 milyon TL zimmete 11 gözaltı

İZMİR'in Menderes ilçesinde faaliyet gösteren Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde, görevlerini kötüye kullanıp, zimmetlerine toplam 2 milyon 500 bin TL para geçirdikleri ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde faaliyet gösteren  Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde, görevlerini kötüye kullanıp, zimmetlerine toplam 2 milyon 500 bin TL para geçirdikleri ileri sürülen 11 kişi  gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, nitelikli suçların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2017-2018 yılları arasında Menderes Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde görev yapan 11 kişinin 'görevi kötüye kullanmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediklerini ve yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'yi zimmetine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Komutanlığı Daire Başkanlığı ekipleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Gaziemir ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.K., H.C.L., A.Ö., H.R., D.R., F.A., A.Ç., Z.B., E.Ç., A.M. ve M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Menderes Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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