İzmir'de 2,5 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 2,5 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 2,5 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de son bir haftada kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 613 bin 870 lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken, 17 şüpheli yakalandı.

İzmir'de son bir haftada kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 613 bin 870 lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken, 17 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan tarihleri arasında 17 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda ekipler tarafından bin 375 paket kaçak sigara, 108 bin 600 adet makaron, 402 kilogram tütün, bin 389 adet puro, 443 adet muhtelif emtia, 263 adet tarihi eser, bin 800 litre kaçak akaryakıt ve 23 şişe sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 613 bin 870 lira olduğu öğrenilirken, 1 milyon 942 bin 870 liralık vergi kaybının önlendiği kaydedildi. 17 ayrı operasyonda yakalanan 17 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi. - İZMİR

İzmir'de 2,5 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 2,5 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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