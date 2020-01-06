İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı
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İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

06.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:54
İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

'in ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mehmet Ali Susam'ın (39) geçen yıl 19 Ekim'de gece yarısı Derebaşı Mahallesi'ndeki kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

Daha önce ifadesine başvurulan mahalle sakini E.D. (37) yeniden gözaltına alındı. E.D'nin ifadesinde cinayetin faili olduğu suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Derebaşı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'da gece yarısı arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edilmiş, ağır yaralanan Susam Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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