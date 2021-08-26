İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
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İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi içerisinde bulunan 191 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi içerisinde bulunan 191 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince saat 06.50 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin hareket halinde olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunun durdurduğu balıkçı teknesi içerisindeki 191 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, saat 04.55 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı - Haberler
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