İzmir'de 19 Mayıs'ın 101. yılına sosyal mesafeli kutlama
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İzmir'de 19 Mayıs'ın 101. yılına sosyal mesafeli kutlama

İzmir'de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'de 19 Mayıs'ın 101. yılına sosyal mesafeli kutlama
19.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:36

İzmir'de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Katılımcılar törende, sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüsü önlemleri altında kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, meydanda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk bırakılmasının ardından törende yer alan katılımcılar 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralıyla törende yerlerini aldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu yaptı. Nüammer Uslu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının Türk milletinin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus tarihini değiştiren, yolunu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adım olduğunu söyledi. Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Unutmamalıyız ki; Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. İstikbal ve istiklal mücadelemiz, şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla 19 Mayıs ruhunda olduğu gibi azim ve kararlılıkla geçmişte olduğu gibi bugün de sürmekte ve gelecekte de sürecektir."

Törene ayrıca; MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve sporcular katıldı. İzmir'deki kutlamalar, gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki programlar ve yamaç paraşütü gösterisiyle devam edecek, saat 21.00'da Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okunmasıyla son bulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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