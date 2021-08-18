İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi.

Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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