İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
07.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:54

İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka ilçesinde Batuhan Çakal'ın (18), minibüsten tabancayla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.

Cinayeti işlediği öne sürülen T.O'nun yakalanmasının ardından polis, minibüs sürücüsünün de M.Ş. olduğunu belirledi. Zanlı M.Ş. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, T.O'nun ilk ifadesinde, Çakal ile 10 gün önce kavga ettiklerini ve öldürme kastının olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 Sokak'taki köprünün altında dün Batuhan Çakal, minibüsten açılan ateş sonucu başından vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Çakal kurtarılamamıştı. Olay yerinden minibüsle kaçan T.O. evinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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