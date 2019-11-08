08.11.2019 08:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:34

İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde yer alan bir TIR otoparkında park halindeki bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu ve satış yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu otoparka operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, tankerde yapılan incelemede ise 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ç. polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA