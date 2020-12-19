İzmir'de 18 günde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye ceza kesildi
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İzmir'de 18 günde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye ceza kesildi

19.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:26
İzmir'de 18 günde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye ceza kesildi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ay başından bu yana, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye, 27 milyon 686 bin 818 lira ceza uygulandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ay başından bu yana, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye, 27 milyon 686 bin 818 lira ceza uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 18 günde, 21'i adli 9 bin 26'sı idari olmak üzere 9 bin 47 kişiye işlem uygulandı. Toplamda 27 milyon 686 bin 818 lira ceza kesildi.

Öte yandan kent genelinde 1 Aralık'tan bu yana, 62 bin 710 kişiye maske takmadığı, 7 bin 30 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadığı için işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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