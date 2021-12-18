İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1750 litre sahte şarap ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1750 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesi'nde B.H.Ö.'nün sahte şarap üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takip sonrası B.H.Ö.'ye ait eve baskın yapıldı. Baskında, plastik variller içinde 1750 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.H.Ö. hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.


İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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