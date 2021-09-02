İzmir'de 172 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 172 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 172 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes, Çeşme, Foça, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 172 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Menderes, Çeşme, Foça, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 172 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Menderes ilçesi açıklarında 29 Ağustos'ta lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında 30 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit edilen can salındaki 32 düzensiz göçmen ile aynı tarihte Karaburun ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan can salındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

31 Ağustos'ta ise Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen ve Foça ilçesi açıklarında can salında olan 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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