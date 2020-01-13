İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 171 düzensiz göçmen yakalandı.

13.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:10
İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı

'in ve ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı.


Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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