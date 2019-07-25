İzmir'de 170 noktada 'Önce Yaya' uyarısı

170 ayrı noktada, okul ve yaya geçitlerine uygulanmaya başlayan 'Önce Yaya' görseli, merkez ilçelerden sonra İzmir'in tümüne yayılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Ülke genelinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya için İzmir'de yaklaşık 170 noktada zemin işaretlemesi yapılacak. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan 'Önce Yaya' görselleri sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilecek. Böylece sürücülerin yer/zemin işaretleriyle uyarılarak yavaşlamaları ve yayalara durarak geçiş hakkı vermeleri hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma, kent merkezinin ardından 30 ilçeye yayılacak.

Yayaya ilk geçiş hakkı

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan ancak trafik işaretleri veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda.

İlk görsel uyarı Halit Ziya Bulvarı'nda yapıldı

Yapılan kanun değişikliğiyle birlikte hız sınırının 30 km/saatin altında olan ve sinyalizasyon sistemi bulunmayan şehrin önemli ve öncelik arz eden yollarındaki okul veya yaya geçitlerinde uygulanmak üzere ülke genelinde yollara zemin işaretlemesi yapılması için bir kampanya başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda ilk 'Önce Yaya' görselini Halit Ziya Bulvarı'nda uyguladı. Karataş, Buca ve Bornova'da zemin işaretlemesine devam eden Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, uygulamayı kentin 170 farklı noktasında hayata geçirecek.

Kazalarda azalma başladı

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde ilk altı ayda; ölümlü ve yaralanmalı kazaların toplamında yüzde 12,3, ölümlü kazalarda yüzde 31,3, yaralanmalı kazalarda yüzde 12, kaza yeri can kaybında yüzde 35,2 ve yaralı sayısında yüzde 13,1 oranında azalma sağlandı.

Kaynak: Bültenler