İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

17.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:12

İzmir'in Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde 170 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, 101 Afganistan, 45 Somali, 11 Filistin, 7 Suriye ve 6 Kongo uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 5 araç, 1 lastik bot ile 1 bot motoruna el konuldu.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA