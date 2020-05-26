İzmir'de 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek gasp eden 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek gasp eden 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek gasp eden 2 kişi tutuklandı
26.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:55

İzmir'in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. 17 yaşındaki S.K., cinsel tacize uğradıktan sonra cep telefonunun gasp edildiğine yönelik polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde gasp olayına karışan 2 kişiyi tespit etti. Kısa süre içerisinde ekipler ile A.D. (19) ve Y.A. (19) arasında yaşanılan kovalamaca sonucunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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