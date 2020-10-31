İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı
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İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı

31.10.2020 08:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:48
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.

Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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