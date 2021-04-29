İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı

İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00'da uygulamaya başlarken, İzmir'de evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00'da uygulamaya başlarken, İzmir'de  evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar haftaiçi ve haftasonu ayrımı olmaksızın tam kapanma kararı Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 19.00'dan itibaren evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Önlemler kapsamında polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve Alsancak Gar civarında uygulama yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

 


İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı
İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 20:40:31. #1.15#

title