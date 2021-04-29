İzmir'de 17 günlük tam kapanma başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00'da uygulamaya başlarken, İzmir'de evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00'da uygulamaya başlarken, İzmir'de evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar haftaiçi ve haftasonu ayrımı olmaksızın tam kapanma kararı Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 19.00'dan itibaren evlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Önlemler kapsamında polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve Alsancak Gar civarında uygulama yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı