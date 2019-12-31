İzmir'de 168 şişe kaçak içki ele geçirildi
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İzmir'de 168 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 168 şişe kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:28
İzmir'de 168 şişe kaçak içki ele geçirildi

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 168 şişe kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesinde ikamet eden S.Ö'nün kaçak şarap üretip sattığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, 168 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Zanlı S.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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