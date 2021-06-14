İzmir'de 16 yaşındaki C.D'nin öldürülüp gömülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu alırken hayatını kaybeden 16 yaşındaki C.D'nin ölümüne sebebiyet verdiği ve moloz döküm sahasına gömdüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu alırken hayatını kaybeden 16 yaşındaki C.D'nin ölümüne sebebiyet verdiği ve moloz döküm sahasına gömdüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, S.Ö, T.Y, ve N.D. ile müşteki Ebru Minareci ve taraf avukatları katıldı.

Savunma için söz verilen tutuklu sanık S.Ö, T.Y. ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben yer bulamayınca T.Y'yi aradım. O da bana 'otel bulurum ama ben de gelirim' dedi. Bir süre sonra T.Y. otele geldi, uyuşturucuyu da o getirdi. Ben alkol içerken C.D. alkol almayacağını ama uyuşturucu varsa kullanacağını söyledi. Sonra T.Y. uyuşturucu verdi. Ben C.D. ile bir kere birlikte oldum duşa girdim. O arada T.Y. 'koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Hemen polisi ve sağlıkçıları aramak istedim ama T.Y, 'cinayetle yargılanırız, bizi cezaevinde öldürürler' diyerek bana engel oldu. Gömüp kurtulmaya karar verdik. Bir marketten ıslak mendil, oda parfümü, eldiven ve maske aldık. C.D'nin cesedini banyoda yıkadık ve giydirdik. Ben C.D'nin cesedini T.Y'nin omzuna yükledim, kötü koku geldiği için T.Y. kusacak gibi oldu. Ben de koku gelmesin diye ağzına ıslak mendil koydum ve tekrar T.Y'in omzuna yükledim, götürüp gömdük."

Sanık T.Y. ise S.Ö'nün kendisini arayarak "kız arkadaşım da var gel alem yapalım" dediğini iddia etti.

S.Ö'nün kendisine ısrar ettiğini ifade eden T.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S.Ö. beni iş çıkışında tekrar aradı ve 'içki al, gel' dedi. Ben de alıp gittim. C.D. ile selamlaştık. Sonra onlar odaya gittiler. S.Ö. bağırarak 'koş, kıza bir şey oldu nefes almıyor' diye bağırdı. Gidip baktığımda ağzından kanlı bir köpük geliyordu. Polis ve ambulansı aramak istedim ama S.Ö. bana, 'hayatımızı sinkaf ederler' diyerek zorla aratmadı. Sonra S.Ö gidip duş aldı, ben de bir iki kadeh daha viski içtim ve uyudum. S.Ö, C.D'nin cesedini benim omzuma yüklemeye çalıştı. Ağzından kötü koku geliyordu, ben istemedim ama ısrar etti. Sonra ağzına ıslak mendil tıkadı ve götürüp gömdük. Bir süre sonra vicdanım kabul etmedi gidip durumu ihbar ettim. Pişmanım."

Tutuklu sanık N.D. de olayla ilgisinin olmadığını ve sanıkları tanımadığını iddia ederek, beraatini istedi.

"Yemek tarifi yapar gibi olayı anlatıyorlar"

C.D'nin annesi Ebru Minareci ise "Sanıkların bu kadar rahat olayı anlatması benim kanıma dokunuyor. Nasıl bir soğukkanlılık? Molozların arasına gömüyorlar sonra yemek yiyip içki içiyorlar. Bunlar bunu kaç defa yapmışlar ki bu kadar profesyonel hareket ediyorlar. Yemek tarifi yapar gibi olayı anlatıyorlar. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos 2020'de, bir ihbar üzerine, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında başlattığı çalışmada, toprağa gömülü halde bir kız çocuğunun cesedini bulmuştu.

Ekipler yaptığı çalışmada, cesedin 16 yaşındaki C.D'ye ait olduğunu tespit etmişti. C.D'nin cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Polis, olayla ilgili S.Ö. ve T.Y'yi gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı