İzmir'de 16 yaşındaki C.D'nin öldürülüp gömülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 16 yaşındaki C.D'nin öldürülüp gömülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı

İzmir'de 16 yaşındaki C.D'nin öldürülüp gömülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu alırken hayatını kaybeden 16 yaşındaki C.D'nin ölümüne sebebiyet verdiği ve moloz döküm sahasına gömdüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apart otelde birlikte alkol ve uyuşturucu alırken hayatını kaybeden 16 yaşındaki C.D'nin ölümüne sebebiyet verdiği ve moloz döküm sahasına gömdüğü iddiasıyla 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, S.Ö, T.Y, ve N.D. ile müşteki Ebru Minareci ve taraf avukatları katıldı.

Savunma için söz verilen tutuklu sanık S.Ö, T.Y. ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben yer bulamayınca T.Y'yi aradım. O da bana 'otel bulurum ama ben de gelirim' dedi. Bir süre sonra T.Y. otele geldi, uyuşturucuyu da o getirdi. Ben alkol içerken C.D. alkol almayacağını ama uyuşturucu varsa kullanacağını söyledi. Sonra T.Y. uyuşturucu verdi. Ben C.D. ile bir kere birlikte oldum duşa girdim. O arada T.Y. 'koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Hemen polisi ve sağlıkçıları aramak istedim ama T.Y, 'cinayetle yargılanırız, bizi cezaevinde öldürürler' diyerek bana engel oldu. Gömüp kurtulmaya karar verdik. Bir marketten ıslak mendil, oda parfümü, eldiven ve maske aldık. C.D'nin cesedini banyoda yıkadık ve giydirdik. Ben C.D'nin cesedini T.Y'nin omzuna yükledim, kötü koku geldiği için T.Y. kusacak gibi oldu. Ben de koku gelmesin diye ağzına ıslak mendil koydum ve tekrar T.Y'in omzuna yükledim, götürüp gömdük."

Sanık T.Y. ise S.Ö'nün kendisini arayarak "kız arkadaşım da var gel alem yapalım" dediğini iddia etti.

S.Ö'nün kendisine ısrar ettiğini ifade eden T.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S.Ö. beni iş çıkışında tekrar aradı ve 'içki al, gel' dedi. Ben de alıp gittim. C.D. ile selamlaştık. Sonra onlar odaya gittiler. S.Ö. bağırarak 'koş, kıza bir şey oldu nefes almıyor' diye bağırdı. Gidip baktığımda ağzından kanlı bir köpük geliyordu. Polis ve ambulansı aramak istedim ama S.Ö. bana, 'hayatımızı sinkaf ederler' diyerek zorla aratmadı. Sonra S.Ö gidip duş aldı, ben de bir iki kadeh daha viski içtim ve uyudum. S.Ö, C.D'nin cesedini benim omzuma yüklemeye çalıştı. Ağzından kötü koku geliyordu, ben istemedim ama ısrar etti. Sonra ağzına ıslak mendil tıkadı ve götürüp gömdük. Bir süre sonra vicdanım kabul etmedi gidip durumu ihbar ettim. Pişmanım."

Tutuklu sanık N.D. de olayla ilgisinin olmadığını ve sanıkları tanımadığını iddia ederek, beraatini istedi.

"Yemek tarifi yapar gibi olayı anlatıyorlar"

C.D'nin annesi Ebru Minareci ise "Sanıkların bu kadar rahat olayı anlatması benim kanıma dokunuyor. Nasıl bir soğukkanlılık? Molozların arasına gömüyorlar sonra yemek yiyip içki içiyorlar. Bunlar bunu kaç defa yapmışlar ki bu kadar profesyonel hareket ediyorlar. Yemek tarifi yapar gibi olayı anlatıyorlar. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos 2020'de, bir ihbar üzerine, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında başlattığı çalışmada, toprağa gömülü halde bir kız çocuğunun cesedini bulmuştu.

Ekipler yaptığı çalışmada, cesedin 16 yaşındaki C.D'ye ait olduğunu tespit etmişti. C.D'nin cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Polis, olayla ilgili S.Ö. ve T.Y'yi gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Ceren Duman, davasında mahkeme başkanı kaçak cevap veren sanığı azarladı
Ceren Duman, davasında mahkeme başkanı kaçak cevap veren sanığı azarladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Nur Sürer Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 16 yaşındaki C.D'nin öldürülüp gömülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 22:32:59. #1.13#

title