İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 16 katlı sitede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 16 katlı sitede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ömekköy Mahallesi 7564 Sokak'ta bulunan 16 katlı sitenin 10'uncu katında yangın çıktı.
Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan dairede yaşayanların o sırada evde olmadığı öğrenilirken yangına balkondan müdahale edildi.
Bazı site sakinleri dumandan etkilenmemek için sokağa çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal