İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 16 katlı sitede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 16 katlı sitede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömekköy Mahallesi 7564 Sokak'ta bulunan 16 katlı sitenin 10'uncu katında yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan dairede yaşayanların o sırada evde olmadığı öğrenilirken yangına balkondan müdahale edildi.

Bazı site sakinleri dumandan etkilenmemek için sokağa çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Pendik'teki metro inşaatında patlama
Pendik'teki metro inşaatında patlama
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu
''Tatile gidiyoruz'' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
''Tatile gidiyoruz'' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Antony Blinken Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 02:51:25. #1.15#

title