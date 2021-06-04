İzmir'de 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de bir yağ imalathanesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İzmir'de bir yağ imalathanesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 10 numara yağ imalathanesinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirilirken, adreste yakalanan M.Y. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı