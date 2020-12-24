İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

24.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 07:48
İzmir'de 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu hap bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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