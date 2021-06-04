İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde polisin depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde polisin depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesindeki depoda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada plastik tank ve varillerde 16 bin 600 litre kaçak mazot ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi, M.Y. gözaltına alındı.


İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Hasan Polatkan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar İrem Derici Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Mert Günok Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:27:29. #1.16#

title