İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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