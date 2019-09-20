İzmir'de 154 düzensiz göçmen yakalandı

20.09.2019 20:24

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 154 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 00.48 ve 01.35'te, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çeşme'nin Karada ve Eğriliman açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 36 Somali, 36 Suriye ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yine perşembe günü, saat 06.02'de, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Foça'nın Aslan Buru açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.



Aynı gün saat 21.35'te Çeşme'nin Karaabdullah açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan fiber tekne içerisindeki 14 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.



Yakalanan 154 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA