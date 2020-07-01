İzmir'de 153 bin 500 çocuğa süt İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 ile 5 yaş arasındaki çocukların faydalandığı Süt Kuzusu projesi için süt alım sözleşmesini imzaladı.

153 bin 500 çocuğa, ayda bir kez 8 litre süt dağıtımı sağlayacak sözleşmenin imza töreninde konuşan Soyer, "Proje sadece bugün dağıttığımız ilçelerle sınırlı kalsın istemiyoruz. Bunu daha da büyüttük, şimdi ise çeperlere yayıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gelişme çağındaki çocuklara ve ailelerine destek olmak, aynı zamanda üreticiye can suyu sağlamak için başlattığı Süt Kuzusu projesi devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 427 bin 512 çocuğa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projenin devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020 yılının ikinci altı aylık süt alım sözleşmesini, İzmir Köy -Koop (İzmir Tarımsal ve Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği) çatısı altındaki S.S. Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçaslan, S.S. Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ömer Demircioğlu ve Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, S.S. Yukarıcuma Tarımsal Kalkınma Koope ratif Başkanı Reşat Çakmak, S.S. Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Çakı, S.S. İzmir Köy-Koop Müdürü Yasemin Güngör Engin, S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük'le imzaladı.

Hem üreticiye hem de tüketiciye destek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın'ın da katıldığı süt alım sözleşmesi töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin daha da genişletileceğinin müjdesini verdi. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü çalışmada yeni bir altı aylık döneme girmiş bulunuyoruz. Bu altı aylık dönem içerisinde yine 7 milyon 450 bin litre süt alımı gerçekleştirilecek. Biz Süt Kuzusu projesinden yararlanan çocukların sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi. 2019 yılı içerisinde proje kapsamında 72 milyon 76 bin 946 liralık alım gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, bunların tek bir nedeninin bulunduğunu, onun da hem üreticiyi üretimden uzaklaştırmamak he m de üreticinin üretmeye devam etmesini sağlamak, aynı zamanda çocukları da sağlıklı gıdayla buluşturmak olduğunu belirtti.

"Sözlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz"

Soyer, şunları söyledi: "Süt Kuzusu projesi Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak çalışmalar. Yine Keçi Koyun Birliği ile küçükbaş hayvancılığı, Arıcılar Birliği ile bal üretimini, çiçek kooperatiflerini, fidan üreten kooperatifleri destekleyecek çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de de örnek çalışmaları görüyoruz. Benzer çalışmalar yapılmaya başlandı." Süt Kuzusu projesinin, şuanda dağıtılan ilçelerle sınırlı kalmayacağını da kaydeden Soyer, "Bu projeyi daha da büyüterek çeperlere kadar yayıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücü buna yetecektir. Ayrıca çalışmayı genişletmek bizim zaten seçim vaatlerimizden biriydi. Sözlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bölgede yeni yatırımların önü açıldı"

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, törende kooperatifçiliğin dayanışma, emek, birlikte adil bir şekilde üretmek ve adil bir şekilde de paylaşmak anlamına geldiğini belirtti. Soyer, "İzmir Köy-Koop Birliği olarak, Tunç Başkan'a bu projeyi diğer bölgelerdeki üreticilerle, kooperatif ortaklarımızla da buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bakırçay'da sütler, yayla sütüdür. Çocuklarımız yaylada otlayan ineklerimizin sütünü de içebiliyor artık" dedi. Bergama'da bulunan kooperatif ortaklarının da Süt Kuzusu projesine dahil olmalarının, bölgede yeni yatırımların önünü açtığına dikkat çeken Neptün Soyer, "Kınık Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin mandırasını onarıyoruz. Çamavlu Kooperatifimizin sütleri ile üretime başlayacağımız Bergama Tulum peynirinden Tun&ccedi l; Başkan'a getirdik" dedi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Sözleşme ile birlikte 7 milyon 450 bin litre süt alımı yapmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, böylece 153 bin 500 çocuğa, ayda bir kez 8 litre sütü ücretsiz olarak ulaştırmayı sürdürecek. Bunun karşılığında da üretici kooperatiflerine, 40 milyon lira destek sağlanacak.

Kaynak: Bültenler