İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında kaçak olarak deniz patlıcanı avlayan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında kaçak olarak deniz patlıcanı avlayan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Müdürlüğü'ne bağlı Urla Grup Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta kaçak olarak deniz patlıcanı avlandığı ihbarıyla harekete geçti. Karantina Adası yakınlarına yapılan operasyonda üzerinde dalış kıyafetleri, tüp ve yanında yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı olan A.İ. yakalandı. A.İ.'nin ifadesi ile denizde başka kaçak avcılar olduğu belirlendi. Aynı gece yapılan operasyonda üzerinde tüp ve dalış kıyafeti bulunan H.Ö., M.E., ve H.K. de yakalandı. M.E.'nin üzerinde yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

TOPLAM 37 BİN 145 LİRA CEZA KESİLDİ

Bugün gece de Urla İskele'ye yaklaşık 50 metre ışıklı dalış yapıldığını tespit eden ekipler, botla denizden bölgeye gitti. Polis botunu görünce karaya kaçmaya çalışırken yakalanan M.A.'nın üzerinden de 25 kilo deniz patlıcanı çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişiye toplamda 37 bin 145 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen malzemeler ise Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title