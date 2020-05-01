İzmir'de 15 ton etil alkol ve Edirne'de 5 bin 230 adet maske ile siperlik ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 15 ton etil alkol ve Edirne'de 5 bin 230 adet maske ile siperlik ele geçirildi

İzmir'de 15 ton etil alkol ve Edirne'de 5 bin 230 adet maske ile siperlik ele geçirildi
01.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:07

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde 15 ton 117 litre etil alkol, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde 15 ton 117 litre etil alkol, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede sıklıkla başvurulan ürünlerden olan etil alkol, tıbbi maske ve koruyucu siperlik gibi ürünlere Türkiye'de ve dünyada talebin hızla artması fırsatçıları harekete geçirirken Gümrük Muhafaza ekipleri fırsatçılara karşı operasyonlarını sürdürüyor. İzmir'de iki ayrı adreste yapılan aramalarda yasalara aykırı şekilde üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen tonlarca etil alkol, çok sayıda ambalaj malzemesi ve sahte etiket ele geçirilirken, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda binlerce tıbbi maske ve koruyucu siperlik yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenirken yakalandı.

Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir ihbarda İzmir'de faaliyet gösteren bir firmanın tıbbi kullanım amaçlı etil alkolleri 5 litrelik bidonlara doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Söz konusu ihbar Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce incelenerek elde edilen bilgiler İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan araştırmada şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adreslerin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince belirlenen iki adreste yapılan aramada, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 ton 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi. Öte yandan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen Türk plakalı bir minibüs, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi sonucu riskli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanan araçta yapılan aramada beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyen 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi. Her iki olayda da ele geçirilen tıbbi koruyucu ürünlere el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Yener Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Selçuk İnan Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İzmir'de 15 ton etil alkol ve Edirne'de 5 bin 230 adet maske ile siperlik ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:35:18. #1.14#
title