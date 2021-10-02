İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman - Haberler
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İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki ABD'li David Boteyo ile eşi, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

İZMİR (AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki ABD'li David Boteyo ile eşi, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

David ve Paglz Boteyo çifti, ABD'nin Miami kentinden 2 ay önce İzmir'e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift, Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Paglz Boteyo (44), Kovid-19 servisinde bir hafta tedavinin ardından taburcu oldu, eşi ise sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı.

David Boteyo, 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerinin ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, testi de negatif çıkınca normal servise alındı.

"Aşı olmadığım için çok pişmanım"

David Boteyo, AA muhabirine, Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Boteyo, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yoğun bakımda doktorlar ve hemşireler benimle çok ilgilendi. Her şey çok mükemmeldi. Artık rahat bir şekilde nefes alıyorum. Çok mutluyum. Yoğun bakımda entübe olduğum için o günleri çok iyi hatırlamıyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca hemen Kovid-19 aşımı olacağım." diye konuştu.

Paglz Boteyo ise hastalığı eşine göre daha hafif geçirdiğini, yoğun bakım servisinde eşini yeniden nefes alıp verirken gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.

Aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getiren Boteyo, "Aşımızı olsaydık yüzde yüz ikimiz de burada olmazdık. Yaşadıklarımız kabus gibiydi. Ülkemize döndüğümüz zaman mutlaka ikimiz de aşı olacağız." dedi.

"Yoğun bakım servisinin büyük kısmı aşısız hastalardan oluşuyor"

Hastanenin anestezi yoğun bakım servisi sorumlu hekimi Doç. Dr. Aykut Sarıtaş da David Boteyo'yu yoğun bakım servisine aldıklarında hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Bu süreçte mekanik vantilatör tedavisi uyguladıklarını belirten Sarıtaş, "Akciğerlerinin durumu iyi değildi. Uyguladığımız tedaviler sonucu hastamız yeniden nefes almaya başladı. Kendine gelince bize aşı olmamanın pişmanlığını yaşadığını anlattı. Türk hekimlerine ve sağlık sistemine teşekkür etti. David'i servise çıkardık. Sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Sarıtaş, zorlu periyotta hastaları yoğun bakım servisinden yüzleri gülerek taburcu ettiklerinde mutlu olduklarını kaydetti.

Sarıtaş, hastaları iyileşince motivasyonlarının arttığını ifade ederek, "Bu süreçte aşılanma çok önemli. Yoğun bakım servisinin büyük kısmı aşısız hastalardan oluşuyor." dedi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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