İzmir'de 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, üzerlerine mazot çözeltisi etiketi yapıştırılmış bidonlarda yaklaşık 15 bin litre etil alkol ele geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde bulunan iki adreste litrelerce etil alkol bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen 6 -7 Şubat tarihleri arasında, 4330 Sokak ve 4273 Sokak'ta bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, yaklaşık 12 bin litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkol dolu plastik bidonların üzerine dizel araçlarda kullanılan mazot çözeltisi etiketlerinin yapıştırılmış olduğu belirlendi. Adreslerdeki aramalarda ayrıca binlerce mazot çözeltisi etiketi ele geçirildi. A.G (27), D.K (26) ve M.G (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı