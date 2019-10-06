İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı
Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi.
Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen Ayşegül Aksoy (36) kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen Turgay Yılmaz (39)kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere bisiklet hediye edildi.