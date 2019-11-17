İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 3 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki 100 Afganistan, 20 Kongo, 19 Suriye, 1 Filistin, 1 Mali ve 1 Eritre uyruklu toplam 142 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.