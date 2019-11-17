İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.

17.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:00
İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.


Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 3 lastik botu durdurdu.


Ekipler, botlardaki 100 Afganistan, 20 Kongo, 19 Suriye, 1 Filistin, 1 Mali ve 1 Eritre uyruklu toplam 142 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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