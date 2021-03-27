İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 2 araca çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 2 araca çarptı

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 2 araca çarptı

İzmir'in Buca ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarptı.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

İzmir'in Buca ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarptı.

Karanfil Mahallesi'nde bir otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kaçan otomobili kovalamaya başladı.

14 yaşındaki M.B.U'nun babasından kaçırarak kullandığı öğrenilen 35 PA 505 plakalı otomobil, 1107 Sokak'ta önce başka bir otomobile ardından polis aracına çarparak durdu.

Çarpışma sonucu 3 araçta da hafif hasar oluştu.

Kazayı haber alan M.B.U'nun ailesi de olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

M.B.U, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 2 araca çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:56:49. #1.14#
title