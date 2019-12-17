İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı

17.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:34

İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerine gelen bir ihbar üzerine Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 35 düzensiz göçmen tespit edildi. Denizköy açıklarında durdurulan başka bir botta da 34 yabancı uyruklu, kıyıya çıkarıldı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yağcılar Mahallesi'nde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA