İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik botu durdurdu.
Botlarda 108 Suriye, 5 Somali, 4 Yemen, 3 Filistin, 3 Mısır, 3 Eritre ve 3 Irak uyruklu olmak üzere 44'ü çocuk 129 kişi gözetim altına alındı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.