İzmir'de 1270 kiloluk kurbanlık "Polat", 32 bin liraya alıcı buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 1270 kiloluk kurbanlık "Polat", 32 bin liraya alıcı buldu

İzmir'de 1270 kiloluk kurbanlık 'Polat', 32 bin liraya alıcı buldu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

İzmir'in Buca ilçesinde kurulan kurbanlık satış alanına getirilen 1270 kiloluk büyükbaş hayvan, 32 bin liradan satıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde kurulan kurbanlık satış alanına getirilen 1270 kiloluk büyükbaş hayvan, 32 bin liradan satıldı.

İzmir genelinde kurulan 300'e yakın kurbanlık pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çeşitli illerden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların alıcı beklediği satış alanlarına vatandaşların sıcak havaya rağmen gösterdiği ilgi dikkati çekiyor.

Çadırlarda tutulan küçük ve büyükbaş hayvanlar satıcıları tarafından sık sık üzerlerine su serpilerek serinletiliyor.

Buca ilçesi Kaynaklar mevkisinde 50 bin metrekarelik satış alanında kurulan 90 çadırda yaklaşık 2500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan satışa sunuldu.

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 1500 ile 5 bin lira arası, büyükbaşlar ise 11 bin ile 35 bin lira arasında fiyatlarla alıcı bekliyor.

Sosyal mesafe ve maskenin yanı sıra pazarlıkların tokalaşmadan yapılması konusunda uyarıların yapıldığı pazardaki satıcılar, bayrama 10 gün kala kurbanlıklarının önemli bölümünü satmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurbanlık satış alanı sorumlusu Şükrü Gül, AA muhabirine, hayvan satışlarının iyi gittiğini, özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığını söyledi, kurbanlık almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade etti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinden İzmir'e kurbanlık getiren Nesimi Gümüş de 54 kurbanlıkla geldiğini ve sadece 3 hayvanının kaldığını belirtti.

Pazara getirdiği 1270 kiloluk "Polat" isimli kurbanlığı 32 bin liraya sattığını dile getiren Gümüş, "Pazarın en büyük hayvanı olan Polat, 1270 kilo ağırlığında, 3 yaşında. İlk satılan hayvanlarımızdandı. Satışlarımız güzel gidiyor, inşallah diğer arkadaşlarımız da bütün hayvanlarını satar." dedi.

Çetin Faysal da getirdiği 45 hayvanın 35'ini sattığını belirterek, "Bu salgın zamanında şimdiden bu kadar hayvan satmak güzel. Memnunuz. Geçen seneyle bu yıl fiyatlar çok yaklaşık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 1270 kiloluk kurbanlık "Polat", 32 bin liraya alıcı buldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:17:18. #1.15#

title