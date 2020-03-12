İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı İzmir'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu.

Teknede, 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka ve 2 Filistin uyruklu 125 sığınmacı yakalandı.

Teknedeki Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA