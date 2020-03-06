İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı
Haberler » Güncel » İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı - Haber

İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 120 sığınmacı yakalandı.

06.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:36
İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı

'in ve ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 120 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botunun Çeşme ilçesi açıklarında tespit ettiği 2 ayrı bot ekipler tarafından durduruldu. Botlardaki 30'u çocuk 95 sığınmacı yakalandı.

Dikili ilçesinin Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türkiye'ye itilen lastik bot içindeki 25 sığınmacı ele geçirildi.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler