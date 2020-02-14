İzmir'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

14.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:49
İzmir'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 04.18'de Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisinde bulunan 8 Somali ve 4 Afrika uyruklu toplam 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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