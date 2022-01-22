İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülen F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A., G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İzmir'de 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title