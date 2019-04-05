İzmir'de 119 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 119 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde Gümüldür açıklarında motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı.



Ekipler, Özdere açıklarında da lastik bot görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 18 Afganistan, 16 Kongo, 4 Orta Afrika, 2 Suriye, 2 Senagal, birer Gabon, Eritre ve Mali uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.



Ekipler, Dikili ilçesi Bademli önlerinde de bir lastik botu durdurdu.

Lastik bottaki 14 Filistin, 5 Gana, 4 Irak, 3 Suriye ve 1 Mısır uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.



Kıyıya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA